Thiago Motta ha sciolto le riserve sulla lista dei convocati per la sfida di campionato tra Bologna e Milan: la scelta su Fabbian

Il Bologna ha reso noto la lista dei convocati in vista della sfida di campionato contro il Milan. Thiago Motta non potrà contare Musa Barrow, che non ha ancora recuperato. Il tecnico rossoblù non ha invece perso tempo per il nuovo arrivato dall’Inter: Giovanni Fabbian è subito convocato.

Portieri: Bagnolini, Skorupski, Ravaglia.

Difensori: Beukema, Bonifazi, Corazza, De Silvestri, Lucumi, Lykogiannis, Posch, Sosa.

Centrocampisti: Aebischer, Dominguez, El Azzouzi, Fabbian (80), Ferguson, Moro, Urbanski.

Attaccanti: Ndoye, Orsolini, Van Hooijdonk, Zirkzee.

L’articolo Convocati Bologna-Milan, la scelta di Thiago Motta su Fabbian proviene da Inter News 24.

