I convocati della Juve per la sfida di oggi alle 18.00 contro il Lecce: Allegri ritrova Angel Di Maria e Moise Kean

La Juve ha reso nota la lista dei convocati per la partita col Lecce in programma oggi alle 18 allo Stadium. Buone notizie per Allegri che ritrova in attacco Di Maria e Kean. Di seguito l’elenco completo.

Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Perin.

Difensori: De Sciglio, Bremer, Danilo, Alex Sandro, Gatti, Bonucci, Rugani.

Centrocampisti: Locatelli, Pogba, Cuadrado, Kostic, Miretti, Paredes, Fagioli.

Attaccanti: Chiesa, Vlahovic, Milik, Kean, Di Maria, Soule, Iling-Junior.

