I precedenti di Udinese-Napoli, sfida che domani potrebbe sancire la vittoria matematica dello scudetto ai partenopei

L’Udinese è tredicesima in classifica e non ha più molto da chiedere al campionato. I friulani sono reduci dalla sconfitta a Lecce per 1-0.

Il Napoli ha sciupato il suo primo match-point pareggiando con la Salernitana

La festa scudetto è stata rimandata: alla Dacia Arena basterà un punto per essere campioni d’Italia.

Totale gare: 40. Vittorie Udinese: 13 Pareggi: 18 Vittorie Napoli: 9

Ultima vittoria Udinese: 2015-16, 3-1: 13′ Bruno Fernandes rig., 24′ Higuain, 45′ Bruno Fernandes, 57′ Thereau (con la sconfitta in Friuli il Napoli di Sarri dà un segno di resa nella corsa al tricolore).

Ultimo pareggio: 2019-20, 1-1: 32′ Lasagna, 69′ Zielinski (ultima gara di Ancelotti sulla panchina azzurra).

Ultima vittoria Napoli: 2021-22, 0-4: 24′ Osimhen, 35′ Rrahmani, 52′ Koulibaly, 84′ Lozano (Koulibaly protagonista con un gol e un assist).

Memorabile: 1953-54, 3-3: 4′ Virgili, 23′ Vitali, 35′ Virgili, 40′ aut. Stucchi, 62′ Cassin, 75′ Ploeger (l’Udinese va avanti 2 volte e poi pareggia nel finale).

