Convocati Juve per il Milan: la lista ufficiale di Massimiliano Allegri per il match della 37esima giornata di Serie A

Attraverso i propri canali ufficiali, la Juve ha reso nota la lista dei convocati per il match di questa sera contro il Milan, valido per la 37esima giornata di Serie A.

Torna dopo l’infortunio Leonardo Bonucci, così come Danilo e Cuadrado che erano squalificati contro l’Empoli. Restano assenti i lungodegenti De Sciglio, Pogba, Kaio Jorge e Fagioli, ai quali si aggiunge anche Vlahovic dopo il sovraccarico tendineo dei giorni scorsi. Regolarmente in lista Alex Sandro, così come i Next Gen Sersanti e Barbieri.

