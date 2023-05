Notizie Serie A LIVE: focus di giornata e ultima ora per rimanere aggiornati su news e risultati del campionato italiano

Domenica 28 maggio: notizie Serie A

Juventus in campo questa sera contro il Milan per l’ultimo match della 37esima giornata del campionato di Serie A. Allegri orientato a proporre un insolito ed offensivo 3-4-3, con Di Maria e Chiesa ai lati di Kean e Kostic e Cuadrado sulle fasce a centrocampo. In difesa Gatti per Alex Sandro.

JUVENTUS (3-4-3): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cuadrado, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Kean, Chiesa. All. Allegri

CONTINUA A LEGGERE LE ULTIME NOTIZIE DI SERIE A SU CALCIONEWS24

The post Notizie Serie A LIVE: Juve Milan day, le possibili scelte di Allegri appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG