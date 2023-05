Luciano Spalletti, papabile candidato alla panchina della Juve in caso di separazione con Allegri, ha parlato prima di Bologna Napoli

A DAZN prima di Bologna Napoli, Luciano Spalletti è stato ‘pizzicato’ nuovamente sul suo futuro. Le parole del tecnico, accostato anche alla panchina della Juve.

PAROLE – «Ho passato la settimana come sempre, molto contento e supportato dai miei sentimenti. Tatuaggio? Sentivo pizzicare, ho scavato per trovare quello che c’era e ho trovato quello che pensavo. Chissà che, scavando di più, non trovi altre cose bellissime».

