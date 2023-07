Convocati Juve per la tournée, da Bonucci a Zakaria: assenti sei esuberi. Allegri non li porterà con la squadra in America

Nella lista dei convocati della Juve per la tournée in America mancano sei esuberi che sono sul mercato e non rientrano più nel progetto tecnico della società e di Allegri.

Si tratta di Aké, Arthur (in procinto di passare alla Fiorentina), Bonucci, Pellegrini Pjaca e Zakaria. Nemmeno Rabiot farà parte della spedizione americana, ma a causa di un problema fisico.

