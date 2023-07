Weah tornerà a “casa”: prima volta da giocatore della Juve negli Stati Uniti. Il nuovo acquisto partirà per la tournée con la squadra

Weah oggi ha vissuto un momento speciale presentandosi in conferenza stampa come nuovo acquisto della Juve. E nei prossimi giorni vivrà altre emozioni forti.

L’esterno, infatti, tornerà a “casa” per la prima volta da giocatore della Juve. Weah partirà per la tournée negli Stati Uniti insieme al resto della squadra per la tournée estiva.

CLICCA QUI PER LA CONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIONE DI WEAH

The post Weah tornerà a “casa”: prima volta da giocatore della Juve negli Stati Uniti appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG