Convocati Juve, la lista completa dei giocatori a disposizione di Allegri per il match contro l’Atalanta: le scelte

La Juve ha diramato la lista dei convocati per la sfida di oggi contro l’Atalanta. Torna a disposizione Kean dopo il lungo infortunio, così come McKennie, assente a Napoli. Fuori causa Vlahovic per squalifica, oltre agli infortunati Rabiot, Alcaraz e Perin e agli squalificati Pogba e Fagioli.

1 Szczesny

3 Bremer

4 Gatti

5 Locatelli

6 Danilo

7 Chiesa

11 Kostic

12 Alex Sandro

14 Milik

15 Yildiz

16 McKennie

17 Iling-Junior

18 Kean

20 Miretti

22 Weah

23 Pinsoglio

24 Rugani

27 Cambiaso

33 Djalo

41 Nicolussi Caviglia

47 Nonge Boende

49 Scaglia

The post Convocati Juve per l’Atalanta: riecco Kean! Vlahovic non è l’unico assente appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG