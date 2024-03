La Juve segue con attenzione la situazione di Michele Di Gregorio e vorrebbe superare la concorrenza di Inter e Roma che sono sulle tracce del portiere del Monza

La Juve sembra orientata a puntare su Michele Di Gregorio, portiere del Monza. Secondo Calciomercato. com, la Vecchia Signora sta cercando di anticipare Inter e Roma e ha già un piano per il suo inserimento in squadra.

Di Gregorio potrebbe essere il secondo di Szczesny, per un anno, prima di diventare titolare. A quel punto ci sarebbe da valutare la situazione di Perin che potrebbe essere ceduto o rimanere come secondo soprattutto se dovessero arrivare delle offerte per Szczesny. Entrambi i portieri della Juve hanno un contratto fino al 2025 e le trattative per i rinnovi non sono ancora iniziate.

