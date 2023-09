Convocati Juventus Next Gen per la Recanatese: torna Hasa, presenti Huijsen e Yildiz. La lista di Brambilla

La Juventus Next Gen ha reso nota la lista dei convocati per il match casalingo in programma oggi dalla 18:30 contro la Recanatese, recupero della seconda giornata del campionato di Serie C.

Convocati Huijsen e Yildiz, ieri in prima squadra con Allegri. Torna Hasa dall’infortunio. Out Poli e Ntenda. Questi i giocatori a disposizione di mister Brambilla:

2 Savona

4 Huijsen

5 Muharemovic

6 Maressa

7 Hasa

8 Nonge

9 Cerri

10 Yildiz

11 Mbangula

14 Mulazzi

15 Comenencia

17 Guerra

23 Mancini

24 Citi

25 Scaglia

26 Damiani

27 Valdesi

28 Doratiotto

29 Salifou

30 Daffara

31 Stivanello

32 Turicchia

33 Perotti

The post Convocati Juventus Next Gen per la Recanatese: torna Hasa, presenti Huijsen e Yildiz appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG