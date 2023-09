Milik un fattore: quando lui segna la Juventus non perde mai. L’incredibile dato sul centravanti polacco

Arkadiusz Milik ha interrotto un digiuno in Serie A che durava dal 30 aprile contro il Bologna: 10 gare senza gol, il suo più lungo in termini di presenze nella competizione (429 minuti senza segnare in A per il polacco).

Milik ha segnato in entrambe le due sue gare casalinghe di Serie A giocate contro il Lecce: febbraio 2020 con il Napoli e oggi. Cinque vittorie e tre pareggi per la Juventus nelle otto gare di Serie A in cui Arek è andato a segno.

