Prima chiamata per Musah e Pellegrino. Stasera il Milan affronterà il Torino nella seconda giornata di Serie A 2023-24. Tra i convocati dovrebbe esserci anche il centrocampista e il difensore.

L’americano infatti ha seguito Bologna Milan dalla tribuna per una vecchia squalifica. Per il match contro i granata tornerà a disposizione di Pioli magari a partita in corso. Mentre l’argentino si è unito al club solo pochi giorni fa.

