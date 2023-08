Il Milan si sta muovendo sul calciomercato estivo in cerca dell’ultimo colpo prima della chiusura. Jovic non è una prima scelta

Jovic Milan più lontani? I rossoneri si stanno muovendo sul calciomercato estivo in cerca dell’ultimo colpo prima della chiusura. In tal senso però, come riportato da Calciomercato.com, il serbo non sarebbe una prima scelta.

Intanto la Fiorentina nonostante la volontà di cedere il giocatore quanto prima ha rifiutato un’offerta di 8 milioni di euro dal Galatasaray.

