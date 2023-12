Convocati Monza per la Juve: Palladino ritrova un giocatore in vista della gara in programma domani sera contro i bianconeri

Raffaele Palladino ha diramato l’elenco dei convocati del Monza in vista del match in programma domani sera con la Juventus. Out Vignato e Izzo, recuperato invece Franco Carboni.

I CONVOCATI – 1 Lamanna, 2 Donati, 5 Caldirola, 6 Gagliardini, 7 Machin, 8 Akpa Akpro, 9 Colombo, 11 F.Carboni, 13 Pedro Pereira, 16 Di Gregorio, 18 Bettella, 19 Birindelli, 21 V. Carboni, 22 Pablo Marí, 23 Sorrentino, 24 Maric, 28 Colpani, 32 Pessina, 33 D’Ambrosio, 38 Bondo, 44 A. Carboni, 46 Cittadini, 47 Mota Carvalho, 66 Gori, 77 Kyriakopoulos, 84 Ciurria.

