Iling via dalla Juve a gennaio? Una squadra fa sul serio, deciso il prezzo per la partenza dell’inglese classe 2003

Come riportato da Calciomercato.com, i solo 113 minuti raccolti in 13 partite impongono delle riflessioni per quanto riguarda il futuro di Samuel Iling-Junior, per il quale la Premier League resta una destinazione accreditata in vista del calciomercato di gennaio.

Su di lui è forte l’interessamento da tempo del Tottenham, già sulle sue tracce in estate. Per sedersi al tavolo delle trattative, la Juventus chiede una cifra superiore ai 18 milioni di euro.

