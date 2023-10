L’allenatore dell’Udinese, Gabriele Cioffi, ha diramato la lista dei convocati per il match di domani in Coppa Italia contro il Cagliari

Domani la sfida valevole per i sedicesimi di finale di Coppa Italia tra Udinese e Cagliari: questi i convocati dei bianconeri scelti da Gabriele Cioffi. Milan doppiamente interessata alla partita. Chi vince sfiderà proprio i rossoneri agli ottavi di finale. Inoltre, Stefano Pioli osserverà i bianconeri, che saranno i prossimi sfidanti in campionato per il 4 novembre.

PORTIERI: 1 Silvestri; 40 Okoye; 93 Padelli

DIFESNORI: 3 Masina; 5 Guessand; 12 Kamara; 13 Ferreira; 16 Tikvic; 33 Zemura; 83 Nwachukwu

CENTROCAMPISTI: 2Festy; 4 Lovric; 6 Zarraga; 8 Quina; 21 Camara; 24 Samardzic; 79 Pejicic

ATTACCANTI: 15 Akè; 17 Lucca; 26 Thauvin; 34 Diawara; 80 Pafundi

