Il noto giornalista Fabio Ravezzani ha voluto dire la sua in merito alle chance scudetto per la Juve in lotta con Inter e Milan

Intervistato in esclusiva da Juventusnews24.com, Fabio Ravezzani si è espresso sulle possibilità che ha la Juve di vincere lo scudetto in lotta con Inter, Milan e tutte le rivali.

LE PAROLE – «Alla Juve mancano secondo me un paio di giocatori essenziali per pensare di vincere il campionato. Un centravanti che segni molto e con continuità e un centrocampista capace di fare la differenza. Non lo è più Rabiot quest’anno. La Juve ha dei buoni centrocampisti ma non ha un reparto di eccellenza secondo me. Questo non la fa ritenere favorita, anche se nel calcio non si può mai dire».

