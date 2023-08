Copa Libertadores, da questa notte si parte con il ritorno degli ottavi di finale: tutte le sfide in programma

Si torna in campo per il ritorno degli ottavi di finale della Copa Libertadores, le partite della massima competizione del calcio sudamericano in diretta ed in esclusiva su Mola Tv. Si riparte dalla cornice del Maracanà che farà da sfondo a Fluminense-Argentinos Juniors, con la diretta del prepartita disponibile su Mola a partire dalle ore 23.30. All’andata è finita 1-1, tutte le opzioni sono possibili in questo scontro brasiliano-argentino che promette molto La prima notte di Libertadores si chiuderà con due gare: la sfida delle ore 2.00 con l’Athletico Paranaense che deve rimontare il 3-1 subito dal Bolivar e i campioni d’Argentina del River Plate che devono confermarsi in trasferta contro l’Internacional Porto Alegre.

La seconda notte, tra mercoledì 9 e giovedì 10 agosto, si aprirà alla Bombonera di Buenos Aires con il Boca Juniors che proverà a sfruttare il fattore casa per passare il turno ai danni del Nacional Montevideo, dopo l’andata chiusa in assoluto equilibrio (0-0). In contemporenea, l’Independiente del Valle dovrà rimontare lo 0-1 subito contro la sorpresa più bella del torneo – il Deportivo Pereira – che sogna una storica qualificazione ai quarti di finale. Subito dopo è il momento del derby brasiliano tra Palmeiras e Atletico Mineiro, con il Verdao che vuole confermarsi mentre Hulk e compagni sognano lo sgambetto ai campioni in carica del Brasilerao. Sette giorni fa fu decisivo il gol di Raphael Veiga.

Terza ed ultima notte di Libertadores, quella tra giovedì 10 e venerdì 11 Agosto, con il Flamengo di Sampaoli che volerà in Paraguay per chiudere la pratica contro l’Olimpia: i brasiliani partono col favore del pronostico, ma l’andata (1-0) lascia ancora uno spiraglio per la squadra paraguaiana. Infine chiuderà i giochi la sfida del Cilindro di Avellaneda tra Racing e Atletico Nacional Medellin, dove all’andata la squadra colombiana si è imposta 4-2 nella partita più bella di tutto il turno.

