Coppa d’Africa, Barrow porta il Gambia ai quarti di finale

C’è anche un po’ di Serie A in questa Coppa d’Africa. Nel match del pomeriggio, valevole per gli ottavi di finale della Coppa d’Africa, il Gambia ha sconfitto la Guinea per 1-0 grazie alla rete di Musa Barrow al 71′. Man of the match è il centravanti del Bologna Musa Barrow che, al 71° minuto, ha segnato la rete che vale l’approdo tra le migliori 8 della competizione. Sarà felice il tecnico rossoblu Sinisa Mihajlovic, che ha creduto nel ragazzo, fino a farlo conoscere al grande pubblico.

Questa sera alle ore 20 tra Camerun e Comore sapremo chi affronterà proprio il Gambia nei quarti di finale. Ricordiamo che per il Paese dell’Africa occidentale questa è la prima storica qualificazione alla Coppa d’Afria. Per i ragazzi di Saintfiet, come spesso accade nello sport, la favola continua.