Qualificazioni mondiali, i risultati della notte in Sudamerica

Nella notte italiana tre ieri e oggi ci sono state 3 partite valide per il girone sudamericano delle qualificazioni mondiali. Innanzitutto il Brasile ha pareggiato 1-1 in Ecuador ma poco male perché i verdeoro sono già qualificati al pari dell’Argentina che ieri ha vinto in Cile. Questa gara ha visto scontrarsi due attaccanti dell’Inter Alexis Sanchez e Lautaro Martinez, il cileno ha giocato tutta la partita mentre l’argentino ha deciso il match con un goal prima di essere sostituito al 78′. Luis Suarez ha regalato infine la vittoria ai suoi contro il Paraguay; ecco risultati e classifica.

Ecuador-Brasile 1-1

6′ Casemiro (B), 75′ Torres (E)

Paraguay-Uruguay 0-1

50′ Suarez Cile-Argentina 1-2

10′ Di Maria (A), 21′ Brereton (C), 34′ Lautaro Martinez (A)

Qualificazioni Mondiali Sudamerica, la classifica

Brasile 36* (già qualificato) Argentina 32* (già qualificato) Ecuador 24 Uruguay 19 Colombia 17* Perù 17* Cile 16 Bolivia 15* Paraguay 13 Venezuela 7*

*una partita in meno