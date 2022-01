Coppa d’Africa, si qualifica agli ottavi anche il Burkina Faso

Sono appena terminate le due partite valide per il 3° turno di Coppa d’Africa in programma questo pomeriggio. Il Burkina Faso ha pareggiato 1-1 con l’Etiopia (gol di Bayala 24′ e Kebede al 52′ su rigore), qualificandosi alle fasi finali, mentre la capolista del Gruppo A (già qualificata) Camerun ha ottenuto lo stesso risultato contro Capo Verde (reti di Aboubakar al 39′ e Rodrigues al 53′) e mantenuto così il primato in classifica.

Oltre a Camerun, Nigeria e Marocco, già qualificate agli ottavi, anche il Burkina Faso stacca così il pass per la fase a eliminazione diretta.

Le partite in programma domani:

Malawi-Senegal (ore 17) al Kouekong di Bafoussam

Zimbabwe-Guinea (ore 17) all’Ahmadou Ahidjo di Yaoundé

Gabon-Marocco (alle ore 20) all’Ahmadou Ahidjo di Yaoundé

La finale è prevista per il prossimo 6 febbraio.