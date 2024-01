Roberto Mancini va a caccia di un’altra corona: dopo l’Europeo con l’Italia ecco la Coppa d’Asia con l’Arabia Saudita dove non può sbagliare

Il girone in cui è presente la nazionale saudita non è complicato, ma è una pressione in più per il Ct italiano. I sauditi saranno in campo nel gruppo F il 16, il 21 e 25 gennaio rispettivamente contro Oman (ore 18,30), Kirghizistan (ore 18,30) e Thailandia (ore 16).

