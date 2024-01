Juan Musso sempre più vicino al capolinea con l’Atalanta: destino inevitabile di un contesto già delicato tra i pali nerazzurri

Juan Musso è praticamente arrivato al capolinea con l’Atalanta. Una situazione non tanto sorprendente visto il contesto portieri: la Dea ha deciso (guardando anche al futuro) di puntare su Carnesecchi, e di conseguenza le porte dell’argentino, già strette, si sono praticamente chiuse.

Si dice spesso che non bisogna essere sorpresi dell’inevitabile, in questo caso della decisione di Musso di trasferirsi altrove, lasciando una squadra dove l’unico modo per rimanere era fare un passo indietro accettando il ruolo del secondo. Tra lui e Carnesecchi si è provato una sorta di equilibrio che si è rivelato controproducente vista anche la mancanza di continuità.

In più c’è anche il piano della personalità: quello che un giovane rampante come Marco ha dimostrato di avere rispetto ad un portiere dove le aspettative (sia sue che della piazza) sono state praticamente abbattute. Arrivato su richiesta esplicita di Gasperini, Musso si è ritrovato come un piatto di pizza accompagnato da un bicchiere di vino: sotto certi aspetti buono, ma incompatibile, portandosi dietro anche molte insicurezze e quell’intesa con i compagni che non è mai sbocciata.

Nel mezzo la prima parte di stagione scorsa dove con la difesa più bassa è stato protagonista e un girone d’andata, quello attuale, tutto sommato normale. Il gioco non vale più la candela, e aver perso il posto da titolare prima con Sportiello e poi con Carnesecchi è stata comunque una spinta per trasferirsi altrove.

Le offerte non mancheranno sul piatto, e nel frattempo l’Atalanta sta provando a cercare un secondo (gli ultimi citati sono stati Cragno, Consigli e anche Audero). Rimpianti per come sono andate le cose? No, bensì la consapevolezza che il salto di qualità tra i pali non è arrivato. Musso non è stato il peggior portiere dell’Atalanta, neanche il migliore che sia passato da Bergamo: semplicemente un giocatore modesto arrivato forse al posto giusto, ma al momento (tatticamente) sbagliato.

