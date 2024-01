Coppa Italia, record di spettatori per Milan-Atalanta in questi quarti di finale! Quasi cinque milioni davanti alla tv

Record di spettatori per Milan-Atalanta, la sfida che è andata in scena ieri sera a San Siro per i Quarti di Finale di Coppa Italia. A trionfare la squadra di Gasperini per 1 a 2, ha avuto dei numeri record per quanto riguarda gli ascolti tv. Rossoneri eliminati dalla competizione, ma non è mancato l’apporto ed il sostegno dei tifosi da casa, così come l’interesse dei tanti appassionati di calcio.

Come riferisce Calcio e Finanza, la sfida di ieri è stata la più vista in assoluta della Coppa Italia di quest’anno con oltre 4,4 milioni di telespettatori (share del 21,4%). Al secondo posto si piazza il match degli Ottavi di Finale tra Juventus e Salernitana (poco meno di 4,3 milioni). Chiude il podio Inter-Bologna con oltre 3,9 milioni di spettatori.

