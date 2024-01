La Roma prepara la sfida al Milan, ma preoccupano le condizioni di Dybala: torna a far male il flessore e rischia un nuovo stop

La Coppa Italia lascia strascichi in casa Roma, dove dopo l’eliminazione si torna a lavorare in vista della sfida con il Milan. Della partita però non sarà Paulo Dybala. L’argentino ha di nuovo accusato un dolore al flessore, giocando appena un tempo contro la Lazio.

Come riportato da Gianluca Di Marzio, la Joya non si è allenata con il resto della squadra, ma ha ricevuto la visita dello staff medico giallorosso. Il risultato delle analisi è atteso per le prossime 24-48 ore, ma è da escludere che possa essere disponibile per domenica sera contro i rossoneri.

