Coppa Italia, i risultati della giornata: tracollo Sampdoria, il Bologna supera il Verona. La sintesi dei match

Tre match di Coppa Italia in questo mercoledì 31 ottobre che non hanno regalato grandi sorprese. La Salernitana regola la Sampdoria per 4-0 mentre la Cremonese ha superato per 2-1 il Cittadella ai supplementari.

Il Bologna supera brillantemente il Verona per 2-0 e sfiderà agli ottavi l’Inter.

The post Coppa Italia, i risultati della giornata: tracollo Sampdoria, il Bologna supera il Verona appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG