Letterio sul mercato del Milan a gennaio: «Potrebbe aggiungere qualcosa». Le parole dell’agente FIFA

L’agente FIFA Pino Letterio ha parlato a TMW Radio del prossimo mercato di gennaio e di come potrebbe operare il Milan.

PAROLE – «Magari qualche ritocco, non grandissime cose. Alla fine ci sono squadre in pochi punti, magari qualcuno potrebbe fare uno sforzo per ottenere un risultato importante. Magari la Juventus, il Milan, potrebbero aggiungere qualcosa».

