Marotta pensa a questi tre colpi a parametro zero: due sono anche obiettivi del Milan! Le ultime sul calciomercato

Il calciomercato Inter degli ultimi anni è stato caratterizzato da importanti operazioni concluse con calciatori arrivati a parametro zero. Marotta ed Ausilio cominciano a pensare ai colpi da fare per la prossima sessione di mercato.

Come riferisce la Gazzetta dello Sport, i tre nomi sul tavolo dei dirigenti nerazzurri sono quelli di Tiago Djalo, Piot Zielinski e Mehdi Taremi. Un difensore, un centrocampista ed un attaccante, tutti e tre in scadenza di contratto con i rispettivi club. I nerazzurri sembrano essere in vantaggio nella corsa per il difensore portoghese rispetto a Juve e Milan, ma anche il Barcellona resta in agguato. Per quanto riguarda il polacco, l’ipotesi di un suo trasferimento a Milano sembra possa intrigarlo.

