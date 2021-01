Coppa Italia. Il Milan batte il Torino 5-4 dopo i rigori e passa ai quarti di finale

A tre giorni dallo scontro valido per la 17esima giornata di Serie A, Milan e Torino si sono ritrovate questa sera a San Siro per la sfida con in palio qualcosa di molto più importante: la qualificazione ai quarti di finale di Coppa Italia. L’attesa era altissima: per il Milan si è trattato del debutto in Coppa Italia, mentre il Torino aveva dovuto faticare con poco per arrivare a questo match, partendo dai trentaduesimi di finale contro il Lecce, battuto 3-1, e passando per i sedicesimi contro Entella, portandosi a casa la vittoria 2-0.

Pioli ha puntato fin da subito su Ibrahimovic, mentre Giampaolo ha fatto scendere in campo gli assi Zaza e Gojak. Il primo tempo si è chiuso però a partita ancora bloccata. Al rientro in campo il Milan si è avvicinato un paio di volte alla rete, senza successo. Al 73′ Donnarumma protesta dalla panchina e viene espulso per condotta antisportiva. Neanche i 4 minuti di recupero sono stati sufficienti a sbloccare il match e decretare il vincitore e i tempi supplementari sono stati inevitabili, anche coi giocatori stremati e pronti all’ultimo sforzo per scongiurare i rigori, senza successo:

Andrea Belotti (Torino): GOL

Franck Kessie (AC Milan): GOL

Saša Lukić (Torino): GOL

Theo Hernandez (AC Milan): GOL

Lyanco (Torino): GOL

Sandro Tonali (AC Milan): GOL

Tomas Rincon (Torino): PARATO

Alessio Romagnoli (AC Milan): GOL

Vanja Milinkovic-Savic (Torino): GOL

Hakan Calhanoglu (AC Milan): GOL

Il Milan batte il Torino 5-4 dopo i rigori e passa ai quarti e sfiderà Inter o Fiorentina, a seconda di chi vincerà il match in programma alle 15.00 di domani, mercoledì 13 gennaio.

AC Milan's Spanish forward Samuel Castillejo (L) works around Torino's Italian defender Alessandro Buongiorno during the Italian Cup (Coppa Italia) round of sixteen football match AC Milan vs Torino on January 12, 2021 at the San Siro stadium in Milan. (Photo by MIGUEL MEDINA / AFP) (Photo by MIGUEL MEDINA/AFP via Getty Images) AC Milan's Swedish forward Zlatan Ibrahimovic reacts after being tackled during the Italian Cup (Coppa Italia) round of sixteen football match AC Milan vs Torino on January 12, 2021 at the San Siro stadium in Milan. (Photo by MIGUEL MEDINA / AFP) (Photo by MIGUEL MEDINA/AFP via Getty Images) MILAN, ITALY - JANUARY 12: Sandro Tonali of A.C. Milan is challenged by Simone Zaza of Torino F.C. during the Coppa Italia match between AC Milan and Torino FC at Stadio Giuseppe Meazza on January 12, 2021 in Milan, Italy. Sporting stadiums around Italy remain under strict restrictions due to the Coronavirus Pandemic as Government social distancing laws prohibit fans inside venues resulting in games being played behind closed doors. (Photo by Marco Luzzani/Getty Images) AC Milan's Swedish forward Zlatan Ibrahimovic reacts after being tackled during the Italian Cup (Coppa Italia) round of sixteen football match AC Milan vs Torino on January 12, 2021 at the San Siro stadium in Milan. (Photo by MIGUEL MEDINA / AFP) (Photo by MIGUEL MEDINA/AFP via Getty Images) Coppa Italia. Milan-Inter. La fotogallery del 12 gennaio 2021 Guarda le altre 5 fotografie →

Milan-Torino 5-4: il tabellino

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Musacchio (st. 18′ Kessie), Romagnoli, Dalot; Calabria (st. 18′ Hernandez), Tonali; Castillejo (st 1′ Hauge), Diaz (sts. 1′ Olzer), Leao; Ibrahimovic (st 1′ Calhanoglu) A disp. G. Donnarumma, A. Donnarumma, Conti, Michelis, Mionic, Di Gesù, Colombo.

Allenatore: Pioli.

TORINO (3-5-1-1): Milinkovic-Savic; Bremer (st. 39′ Lyanco), Nkoulou, Buongiorno; Vojvoda (st. 39′ Lukic), Segre, Rincon, Linetty (st. 18′ Singo), Ansaldi (st. 18′ Murru); Gojak; Zaza (st. 45’+2 Belotti). A disp. Ujkani, Rosati, Izzo, Rodriguez, Segre, Baselli, Verdi.

Allenatore: Giampaolo.

AMMONITI: pt. 27′ Rincon (T), 29′ Linetty (T), st 2′ Zaza (T), 41′ Tonali (M), pts. 11′ Lukic (T), sts. 7′ Kessie (M), 11′ Lyanco (T), 13′ Gojak (T)

ESPULSO: 73′ Donnarumma