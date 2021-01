Serie A, anticipi 17a giornata: Benevento-Atalanta 1-4

La 17.a giornata di Serie A prende il via oggi con tre anticipi. Alle 15:00 si è giocata Benevento-Atalanta, gara che si è conclusa con la netta vittoria da parte della squadra di Gian Piero Gasperini ai danni dei padroni di casa allenati da Pippo Inzaghi. Al Vigorito, Ilicic sblocca il risultato alla mezzora e sfiora il raddoppio colpendo un palo al 42’. Ad inizio ripresa il Benevento trova il pari con Sau al 50’, ma da qui in poi sarà solo Atalanta. Al 69’ è Toloi a siglare la rete del momentaneo 1-2, mentre al 71’ è il solito Zapata a siglare la terza rete per la Dea. Partecipa ancora una volta alla sagra l’altro colombiano Muriel con l’1-4 all’ 86′. Alle 18:00 si gioca a Marassi la sfida tra Genoa e Bologna, mentre alle 20:45 toccherà alla capolista Milan in casa contro il Torino.

Serie A: la classifica aggiornata

Milan 37

Inter 36

Roma 33

Atalanta 31 **

Juventus 30 **

Sassuolo 29

Napoli 28 **

Lazio 25

Hellas Verona 24

Benevento 21 *

Sampdoria 20

Bologna 17

Udinese 16 **

Fiorentina 15

Cagliari 14

Spezia 14

Torino 12

Parma 12

Genoa 11

Crotone 9

* una partita in più

** una partita in meno