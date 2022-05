Stasera alle 21 allo stadio Olimpico di Roma il derby d’Italia Juventus-Inter assegna il trofeo della Coppa Italia.

Massimiliano Allegri recupera Pellegrini e Locatelli che però si accomodano in panchina, è squalificato De Sciglio mentre in porta gioca Perin; Simone Inzaghi dovrebbe ritrovare dal primo minuto Bastoni e confermare la formazione tipo. Out Vecino per un problemino muscolare; ecco le probabili formazioni.

Coppa Italia

JUVENTUS (4-4-2): Perin; Danilo, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, Zakaria, Rabiot, Bernardeschi; Dybala, Vlahovic. Allenatore: Allegri. A disposizione: Szczesny, Pinsoglio, Rugani, Pellegrini, Locatelli, Miretti, Arthur, Nicolussi Caviglia, Aké, Morata, Kean.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, L. Martinez. Allenatore: S. Inzaghi. A disposizione: Radu, Cordaz, Ranocchia, Dimarco, D’Ambrosio, Darmian, Gosens, Gagliardini, Vidal, Sanchez, Correa, Caicedo.

