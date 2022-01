Coppa Italia, le ultime su Roma-Lecce

In un Olimpico “riscaldato” da soli 5mila spettatori, scende in campo questa sera la Roma contro il Lecce per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Turnover leggero per Mourinho, che dà spazio a Perez e conferma Oliveira in mezzo al campo. In porta ancora Rui Patricio, autore di una gara superlativa contro il Cagliari.

Sarà assente Mancini per squalifica e la linea a 4 vedrà in campo con Karsdorp, Ibanez e Kumbulla, e a sinistra Viña. A centrocampo il neo arrivato Oliveira affiancherà Cristante, possibile turno di riposo per Veretout. Ecco le probabili formazioni. Il match sarà trasmesso in diretta tv su Canale 5.

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Kumbulla, Ibañez, Viña; Oliveira, Cristante; Mkhitaryan; Perez, Felix; Shomurodov. A disposizione: Fuzato, Boer, Maitland-Niles, Zalewski, Veretout, Abraham, Zaniolo, Oliveras, Keramitsis, Reynolds, El Shaarawy, Bove. Allenatore: José Mourinho.

LECCE (4-3-3): Gabriel; Gendrey, Calabresi, Dermaku, Barreca; Faragò, Hjulmand, Gargiulo; Strefezza, Coda, Di Mariano. A disposizione: Samooja, Borbei, Hasic, Gallo, Blin, Bjorkengren, Helgason, Rodriguez, Majer, Olivieri. Allenatore: Marco Baroni.