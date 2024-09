Definito il calendario degli ottavi di finale di Coppa Italia. Svelato quindi il prossimo avversario del Milan nella corsa verso la finale. L’adrenalina del calcio italiano si fa sentire con il susseguirsi delle competizioni nazionali; in particolare, la Coppa Italia guadagna terreno e attira l’attenzione degli appassionati di calcio con l’avanzamento verso gli ottavi di finale. Con la conclusione dei sedicesimi, il tabellone si è delineato, promettendo incontri avvincenti che vedranno fronteggiarsi squadre di Serie A e audaci rappresentanti della Serie B, in una serie di partite che si preannunciano ricche di emozioni e sorprese. Le sfide degli ottavi Tra le partite degli ottavi di finale, spicca il confronto tra Juventus e Cagliari, una battaglia sul campo che si terrà tra il 4 e il 18 dicembre 2024, insieme agli altri incontri. La Fiorentina, dopo aver superato il Torino, affronterà l’Empoli in un derby tutto toscano che promette scintille. Un […]

Leggi l’articolo completo Coppa Italia, svelato l’avversario del Milan agli ottavi di finale, su Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG