Il Milan Futuro e Daniele Bonera firmano un traguardo storico nella storia del club rossonero. Ecco cosa è successo. In un contesto sportivo spesso definito dai numeri e dai risultati, la recente vittoria in campionato del Milan Futuro, sotto la guida di Daniele Bonera, ha riacceso l’entusiasmo e seminato speranze per il proseguo della stagione. Questo traguardo non è soltanto un segno di ripresa, ma anche un momento storico per la squadra, che fino ad ora aveva trovato il sapore del successo solo in Coppa Italia. La vittoria di 2-1 contro la SPAL segna un punto di svolta, specialmente considerando le difficoltà incontrate nelle prime cinque giornate di Serie C 2024/2025, caratterizzate da tre sconfitte e due pareggi. Un avvio di stagione difficile Le prime giornate del Milan Futuro in campionato hanno lasciato i tifosi e gli addetti ai lavori in uno stato di attesa e speranza. La squadra, pur […]

