Sono queste le parole di Ivan Ramiro Cordoba, l’ex difensore dell’Inter parla a Sky Sport della situazione dei nerazzurri.

Ecco le parole di Ivan Ramiro Cordoba a Sky Sport che parla della sua ex squadra l’Inter: “L’Inter ha una squadra forte, può ambire a cose importanti, sa soffrire nei momenti giusti e sa come fare male a squadre come il Barcellona senza stare in difesa e cercare il risultato. Questo è importante e fa crescere i giocatori che, magari, non hanno ancora la consapevolezza di essere forti e questo aumenta l’autostima. E’ una questione di tempo, noi ce l’abbiamo fatta nel 2010 e l’Inter attuale deve continuare così.“

Cassano invece su Instagram commenta così: “ll’ultimo Asllani se mette la palla fa 4-3, però ci sta che lì tiri e non è un problema. Adesso tutti gli stanno dando addosso al ragazzino, no. Si è trovato lì e ha tirato, Amen. L’Inter veramente a fatto una super partita e non lo pensavo. Pensavo che difendessero per tutta la partita, invece ha avuto coraggio. Mi è piaciuta, veramente una grande partita dell’Inter.“

