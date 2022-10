Il cantante Bugo ha detto la sua sulla crisi della Juventus nel corso di una intervista rilasciata a La Gazzetta dello sport: il suo pensiero

L’opinione di Bugo, noto tifoso della Juventus:

LE PAROLE – “Non facciamoci prendere dal panico. In Israele Paredes e Alex Sandro hanno fatto una pessima partita e allora che facciamo, li cediamo subito? Ecco, lo stesso ragionamento lo applico ad Allegri: come si può pensare di mandar via un allenatore dopo appena due mesi di stagione? Torniamo sereni, vediamo se il ritiro ci fa bene”.

L’articolo Juventus, Bugo: «Alex Sandro e Paredes pessimi, ma non si cede dopo una partita» proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG