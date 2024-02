L’ex difensore Ivan Ramiro Cordoba ha espresso il suo parere sul momento attuale dei nerazzurri tra campionato e Champions League.

Ivan Cordoba ha parlato alla Gazzetta dello Sport sul presente dell’Inter: il colombiano ha però avvertito i giocatori di Inzaghi. “Questa Inter sta bene nella testa e nelle gambe e gioca un calcio tanto bello quanto efficace. Se poi indossi la maglia nerazzurra non puoi che ambire al massimo. Anche se in Champions ci sono squadre con un potere economico superiore”.

Sulla corsa Scudetto

“Credo che l’aspetto fondamentale sia rimanere umili e non montarsi la testa perché adesso sta andando tutto bene. L’Inter deve essere consapevole di essere forte, ma anche che sarà durissima e soltanto se la squadra resterà un blocco unico potrà arrivare alla meta. Anche il vantaggio che sta accumulando in campionato può essere un fattore importante per l’eventuale prosieguo in Champions”.

giocatori dell’Inter

L’avviso

“Abbiamo già visto squadre che hanno perso lo scudetto malgrado vantaggi importanti, quindi la tensione deve rimanere alta anche in campionato”.

La certezza

“Tra le squadre ancora in corsa non vedo nessuno che abbia una coppia di attaccanti così forte e ben integrata come quella composta da Lautaro e Thuram. E anche gli altri reparti sono all’altezza delle altre. La differenza con la scorsa stagione però è anche nella panchina lunga. Stavolta se anche dovesse esserci qualche defezione Inzaghi sa di poter contare su elementi che danno ampie garanzie”.

