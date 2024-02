Inter-Atletico Madrid è anche San Siro che esplode di gioia al gol di Arnautovic, ecco l’incredibile video dello speaker Mirko Mengozzi

Una serata che non si dimenticherà troppo facilmente Marko Arnautović. Il nerazzurro è stato protagonista nel gol che ha deciso Inter-Atletico Madrid, confezionando appunto l’1-0 come risultato dell’andata degli ottavi di finale di Champions League. A proposito della rete dell’ex Bologna, è diventato in poche ore virale il video dello speaker del club meneghino, tale Mirko Mengozzi che urla il suo nome facendo così esplodere di gioia San Siro. Ecco la clip direttamente dal suo profilo Instagram.

MIRKO MENGOZZI – «Notte da champions»

L’articolo Inter-Atletico, San Siro esplode per Arnautovic: la clip dello speaker è viare – VIDEO proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG