Cori discriminatori a Vlahovic dei tifosi dell’Atalanta: «Non ci sarà un altro caso Lukaku». Rivelazione di Fontani

I cori discriminatori partiti dai tifosi dell’Atalanta contro Vlahovic non provocheranno un altro caso Lukaku.

Come spiegato dall’esperto di arbitri e di regolamento arbitrale Lorenzo Fontani a Sky Sport, infatti, è possibile che la situazione non sarà gestita allo stesso modo perché per il serbo della Juve si tratta della prima ammonizione presa in campionato ed è quindi improbabile che da qui alla fine ne prenda altre 4 fino ad arrivare alla squalifica.

