Vlahovic riceve il sostegno della Serbia dopo i cori razzisti che ha ricevuto dai tifosi dell’Atalanta: la FOTO

La Federazione della Serbia ha manifestato il proprio sostegno a Vlahovic, vittima di insulti e cori razzisti nei minuti finali della partita vinta dalla Juve contro l’Atalanta al Gewiss Stadium.

La Serbia, via Twitter, ha speso belle parole per il suo bomber. Non solo, perché la Federazione ha pubblicato una foto di Vlahovic mentre esulta con il dito indice sotto al naso nel gesto di zittire qualcuno.

