Cori contro Vlahovic: niente grazia! Gravina può intervenire così sull’ammonizione inflitta al bomber della Juve dopo il gol

Gravina è pronto a impugnare l’ammonizione inflitta a Vlahovic dopo l’esultanza polemica verso i tifosi dell’Ataltanta in risposta ai cori razzisti ricevuto subito dopo il gol del definitivo 0-2 per la Juve.

Come spiegato da Fontani a Sky Sport 24, però, il presidente della FIGC non concederà la grazia come fatto con Lukaku per la ristrettezza dei tempi, ma sfrutterà l’art. 102 del Codice di Giustiza Sportiva che gli consente di impugnare sanzioni ritenute illegittime e inadeguate.

