Simeone: «Scudetto? Finchè non abbiamo vinto con la Juve non pensavamo fosse vicino». Le dichiarazioni a sky

Simeone a Sky Sport ha fatto una rivelazione sull’importanza che per il Napoli ha avuto la vittoria contro la Juve allo Stadium. Queste le dichiarazioni dopo il match con la Fiorentina.

MOMENTO CHIAVE DELLO SCUDETTO – «Ci sono stati tanti capitoli che hanno dato qualche traccia sul fatto che sembrava potessimo prenderlo. Penso alle partite contro Atalanta e Roma, in cui eravamo difficoltà e l’abbiamo ribaltata. Poi finchè non abbiamo vinto contro la Juve non pensavamo che era lì. Dopo la vittoria abbiamo realizzato che mancava davvero poco».

