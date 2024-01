Cori razzisti Maignan, Leao svela: «Era nervoso e non voleva giocare, ma…». Le sue parole a Che Tempo Che Fa

Il numero 10 del Milan Rafael Leao è stato ospite di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa per presentare il suo nuovo libro ‘Smile’. Di seguito le sue parole su quanto accaduto a Maignan.

EPISODIO MAIGNAN – «Lui era molto nervoso, non voleva giocare perchè non è la prima volta che succede. La squadra è stata con lui. Personalmente mi spiace per lui e per tutti i calciatori neri: dobbiamo fare qualcosa dentro e fuori dal campo con le società. Dobbiamo ringraziare il Milan perché ci siamo fermati al minuto 16 per lui. Ogni giorno succede sempre qualcosa quindi il razzismo non finirà mai ma dobbiamo combattere».

