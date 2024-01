Leao torna sullo Scudetto vinto: «Piansi di gioia. Quando siamo arrivati in piazza Duomo…». Le sue parole a Che Tempo Che Fa

Il numero 10 del Milan Rafael Leao è stato ospite di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa per presentare il suo nuovo libro ‘Smile’. Di seguito le sue parole sullo scudetto vinto due anni fa.

SCUDETTO – «È un giorno che non dimenticherò mai. Noi eravamo in pullman e l’ambiente attorno a noi mi aveva fatto capire che sarebbe stata la nostra giornata. Piangevo di gioia. L’arrivo in piazza del Duomo? Incredibile».

