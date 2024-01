Prestiti Milan 2023/24: De Ketelaere show, Saelemaekers torna a San Siro da ex, Krunic titolare col Fenerbahce

Tanti i calciatori in prestito dal Milan. Il punto settimanale sulle loro prestazioni e la situazione completa e aggiornata.

Milan: i calciatori della prima squadra in prestito

De Ketelaere (Atalanta): weekend positivo per il belga, autore di due assist nel 2-0 che la formazione bergamasca ha rifilato all’Udinese.

Saelemaekers (Bologna): entrato al minuto 67 della sfida contro la sua ex squadra, ha partecipato con insistenza all’assalto finale dei suoi.

Krunic (Fenerbahce): ha giocato da titolare tutti i 90 minuti della sfida di campionato vinta per 2-1 contro l’Ankaragucu.

Colombo (Monza): solo panchina per lui nel corso dell’ultima sfida che il suo Monza ha vinto in casa contro il Sassuolo.

Origi (Nottingham Forest): in procinto di lasciare il Nottingham Forest per accasarsi al Los Angeles FC, il belga non ha preso parte all’ultima sfida contro il Bristol City.

Ballo-Touré (Fulham): sarà impegnato questa sera in Coppa d’Africa con il suo Senegal negli ottavi di finale contro la Costa d’Avorio.

Daniel Maldini (Monza): solo panchina per lui nel corso dell’ultima sfida che il suo Monza ha vinto in casa contro il Sassuolo.

Nasti (Bari): entrato al 63′ al posto di Puscas, ha rimediato un cartellino giallo al minuto 89 nella sconfitta casalinga del suo Bari contro la Reggiana.

Lazetic (Fortuna Sittard): convocato ma non utilizzato nell’ultima partita giocata e vinta in casa del Volendam per 1-0.

Vasquez (Ascoli): convocato ma inutilizzato nel corso della sfida vinta in trasferta dal suo Ascoli in casa del Como.

Bozzolan (Perugia): non convocato causa infortunio per la terza giornata di fila.

