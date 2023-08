Correa, due offerte per il prestito. Ma l’Inter vuole l’addio a titolo definitivo per l’attaccante argentino

C’è una variabile che può ancora cambiare il mercato dell’Inter. Ed è Joaquin Correa. Perché la tournée giapponese, se possibile, ha allontanato ancor di più l’argentino dal cuore dell’Inter. La cessione è adesso un’ipotesi contemplata da tutte le componenti nerazzurre, anche dallo stesso Simone Inzaghi.

Da settimane si vocifera di un interesse non meglio specificato dall’Arabia Saudita per il Tucu. In effetti alcuni intermediari hanno sondato il terreno per verificare la possibilità di un trasferimento. Ma fin qui nessun club ha avanzato realmente un’offerta. Non sono esclusi sviluppi in tal senso, ma ad oggi l’Inter è senza proposte concrete in mano. Per la verità, a giugno al giocatore sono arrivate proposte da due società, una dalla Spagna e un’altra dalla Premier League. Ma nessuna delle due prevedeva l’acquisto a titolo definitivo del giocatore. È la condizione che chiede l’Inter per liberare l’argentino. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport.

