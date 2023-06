Le strade dell’Inter e di Joaquin Correa si separeranno: i nerazzurri hanno in mente due nomi per rimpiazzare l’argentino

Come scrive La Gazzetta dello Sport, l’addio di Correa all‘Inter è ormai certo.

La società nerazzurra sta vagliando le ipotesi per sostituirlo, e al momento i nomi sul piatto sono due: Dodi Lukebakio e Folarin Balogun.

CORREA- Dodi Lukebakio dell’Herta Berlino e Folarin Balogun, giocatore di proprietà dell’Arsenal che quest’anno ha giocato in prestito al Reims. Il primo ha 25 anni ed ha segnato nel campionato tedesco 11 gol in 31 partite (ma 4 reti nelle ultime 19 gare). Costerebbe sui 10 mln. Il secondo, Balogun, classe 2001, arriva da una stagione in prestito al Reims ed è di proprietà dell’Arsenal, 21 gol segnati in Ligue1. Piace però anche al Milan, al Lipsia, a Marsiglia, Monaco e Villarreal. Insomma, una fitta concorrenza.

L’articolo Correa e Inter, addio certo: due idee per sostituire il Tucu proviene da Inter News 24.

