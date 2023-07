L’attaccante argentino non ha mai ripetuto in nerazzurro quanto fatto nella capitale ed ora è chiaramente sul mercato.

Joaquin Correa ha ampiamente deluso nei suoi 2 anni all’Inter, il suo score è di 10 goal in 77 presenze; la sua avventura è stat condizionata da tanti stop per problemi muscolari. Ci si aspettava sicuramente di più ed il discorso vale anche per Simone Inzaghi che tanto ne caldeggiò l’acquisto.

esultanza gol Joaquin Correa

Il Corriere dello Sport sostiene che al momento non sono arrivate ai nerazzurri offerte per lui. Probabilmente bisognerà aspettare gli ultimi giorni della sessione di mercato per vedere se arriverà qualche proposta concreta. A lui non dispiacerebbe restare pur sapendo di essere indietro nelle gerarchie; difficile inoltre che arrivi qualche offerta dalla Serie A.

L’articolo Correa in uscita ma per ora nessuna offerta; si deciderà tutto ad agosto proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG