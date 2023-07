Tra i nomi finiti sul taccuino dell’Inter per completare il reparto di centrocampo c’è anche quello di Lazar Samardzic

All’Inter piace Lazar Samardzic, e non poco. I nerazzurri puntano sul giovane calciatore dell’Udinese per completare il reparto di centrocampo. Una trattativa che rimane complicata, come riferisce Il Gazzettino, nonostante il giocatore abbia manifestato il desiderio di intraprendere una nuova avventura. A tal proposito si sarebbe affidato a Rafaela Pimenta come agente.

La cifra proposta dai nerazzurri di 15 milioni di euro non soddisfa le richieste del club friulano (che sono di almeno 25 milioni). Il presidente Pozzo spera di trattenere il giovane e che esso possa esplodere definitivamente nel corso della prossima stagione. A convincere i bianconeri potrebbe essere l’inserimento di alcune contropartite tecniche come Giovanni Fabbian.

L'articolo Inter su Samardzic: il desiderio del calciatore ed il prezzo dell'Udinese

